В Кировской области выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 5014 исследований на COVID-19. Фото: Алиса ТИТКО

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 110 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания, сообщили в региональном оперштабе.

- На стационарном лечении находятся 4114 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 153 пациентам, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ, - говорится в сообщении оперштаба.

В настоящее время лечение в амбулаторных условиях проходят 5915 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 5014 исследований на COVID-19. Из больниц выписано 542 человека.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 393.