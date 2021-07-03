Погода на 3 и 4 июля в Кирове: дожди и грозы

3 июля в областном центре ожидается переменная облачность. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выходные встретят жителей областного центра долгожданной прохладной. Однако она принесет в город дождь и грозы. «Комсомолка» подготовила традиционный развернутый прогноз погоды на 3 и 4 июля в Кирове.

В субботу днем, 3 июля, в областном центре ожидается переменная облачность, а также возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха прогреется до +18…20 градусов, ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное.

Подробный прогноз погоды на 3 и 4 июля в Кирове. Фото: meteovesti.ru

В четверг, 4 июля, также ожидается переменная облачность. Кроме того, существует большая вероятность осадков. Днем воздух прогреется до +20…22 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.