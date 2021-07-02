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Общество2 июля 2021 16:58

Кировская область получила дополнительные 350 миллионов рублей на ремонт дорог в 2021 году

Это вторая субсидия, полученная регионом в текущем году
Андрей Сергеев
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Деньги пойдут на ремонт дорог регионального значения.

Деньги пойдут на ремонт дорог регионального значения.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировская область получит дополнительную федеральную субсидию в размере 350 миллионов рублей на ремонт дорог. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что деньги пойдут на ремонт дорог регионального значения.

- В ближайшее время будут определены объекты для ремонта, - отметил Игорь Владимирович.

Добавим, что это уже вторая субсидия, которая предоставляется региону из федерального центра. В феврале текущего года область получила 680 миллионов рублей.

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