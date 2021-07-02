В Кирове закроют движение еще по двум улицам

Движение планируют ограничить до 15 июля. Фото: admkirov.ru

Жители областного центра могут столкнуться с трудностями при движении по городу. Привычный маршрут автолюбителями придется изменить из-за работ на тепловых сетях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Кирова.

Движение планируют ограничить до 15 июля:

- по улице Советской от дома № 15 до пересечения с Казанской;

- на улице Матросова у дома № 14.

Автомобилистов просят учесть данную информацию при планировании поездок.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за реконструкции теплосетей в Кирове перекроют движение по двум улицам. Читать