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Общество2 июля 2021 16:00

В Кирове закроют движение еще по двум улицам

Ограничения связаны с проведением строительных и ремонтных работ
Андрей Сергеев
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Движение планируют ограничить до 15 июля. Фото: admkirov.ru

Движение планируют ограничить до 15 июля. Фото: admkirov.ru

Жители областного центра могут столкнуться с трудностями при движении по городу. Привычный маршрут автолюбителями придется изменить из-за работ на тепловых сетях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Кирова.

Движение планируют ограничить до 15 июля:

- по улице Советской от дома № 15 до пересечения с Казанской;

- на улице Матросова у дома № 14.

Автомобилистов просят учесть данную информацию при планировании поездок.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за реконструкции теплосетей в Кирове перекроют движение по двум улицам. Читать