В Кирсе после вмешательства прокуратуры восстановили водоснабжение

Организация не ремонтировала имущество, находящееся в оперативном управлении на основании концессионного соглашения. Фото: epp.genproc.gov.ru

Жители дома №26 по улице Гоголя в городе Кирсе через прокуратуру добились восстановления водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки сотрудникам прокуратуры удалось установить, что ООО «Кирсинская управляющая компания», отвечающее за водоснабжение дома, с перебоями поставляла ресурс. Кроме того, организация не ремонтировала имущество, находящееся в оперативном управлении на основании концессионного соглашения.

В итоге прокурор внес руководителю ООО «Кирсинская управляющая компания» представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административное дело по ст.7.23 КоАП РФ - «нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».

Известно, что в настоящее время водоснабжение полностью восстановлено.