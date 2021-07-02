МЧС по Кировской области опубликовало метеопредупреждение на 2 июля

В течение дня местами по области ожидаются ливни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После изнуряющей жары в Кировскую область придут грозы и дожди. Непогода обрушится на регион в пятницу, 2 июля. Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует, что в течение дня местами по области ожидаются ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра с порывами до 25 м/с.

С учетом прогноза погоды главным управлением МЧС по Кировской области объявлено метеопредупреждение. Спасатели напоминают кировчанам, как вести себя во время сильного ветра:

- в доме - отойдите от окон, займите безопасное место в помещении;

- на улице - держитесь подальше от деревьев, зданий, мостов, линий электропередачи, рек и промышленных объектов. Не заходите в ветхие здания - они могут обрушиться от сильного порыва ветра.

Отметим, что по прогнозу погоды, дожди в регионе продлятся до понедельника, 5 июля.