Стало известно, с какими странами торгует Кировская область

По итогам четырех месяцев экспорт Кировской области составил 301 млн долларов США. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировская область продолжает активное торговое сотрудничество как с другими регионами России, так и со странами ближнего и дальнего зарубежья. В региональном правительстве рассказали, с какими государствами сегодня сотрудничает наша область.

Всего за четыре месяца текущего года торговыми партнерами Кировской области стали 104 страны. Основные отношения сложились со следующими странами: Бельгия, Соединенные Штаты Америки, Мексика, Ирландия, Финляндия и Германия. Кроме того, в 2021 году появился новый рынок сбыта - государство Йемен.

Основные товары, вывозимые за рубеж, это продукция химической промышленности (46% от общего объема экспорта), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (32%), металлы и изделия из них (11%).

По итогам четырех месяцев экспорт Кировской области составил 301 млн долларов США, что на 70 миллионов больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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