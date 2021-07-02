Семейный бизнес: в Кирове супруги делали закладки с наркотиками

У супругов нашли около 50 свертков с наркотиками общей массой более 50 грамм. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рф

В Кирове двое супругов делали закладки с наркотиками. Обоих задержали в момент создания очередного тайника. Об этом рассказали в областном УМВД.

Сбытчики - 38-летний кировчанин и его 23-летняя жена. При себе, в их машине и квартире нашлись более 50 свертков с разовыми дозами некоего средства. Впоследствии экспертиза подтвердила, что вещество в них является наркотиком. Общая масса превысила 50 грамм, что считается крупным размером. Все свертки были приготовлены для создания тайников-закладок. Покупателей супруги разыскивали через Интернет.

На обоих завели уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Мужа заключили под стражу, жена находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас полиция выясняет, причастна ли преступная семейка к другим подобным преступлениям.