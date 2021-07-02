В Кирово-Чепецке мотоциклиста без прав остановила опора теплотрассы

Мотоциклист не справился с управлением из-за темного времени суток. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 1 июля, в Кирово-Чепецке водитель мотоцикла, не имеющий прав, въехал в опору теплотрассы. Авария произошла в 23 часа 35 минут на улице Ленина у дома №2. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 26-летний водитель мотоцикла «Минск» не справился с управлением и наехал на опору теплотрассы. Сложности совладать со своим «железным конем» добавляло темное время суток. В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы и ему потребовалась медицинская помощь.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 6 ДТП, в которых 6 человек получили травмы.