В Кирове осудят 11 лже-медиков, выманивших у горожан 14 миллионов рублей

Чтобы оплатить «лечение», которое было непомерно дорогим, от кировчан требовали взять кредит. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировской области скоро состоится суд над ОПГ, обманувшей почти двести кировчан. Преступники представлялись медиками и выманивали деньги из людей якобы на лечение жутких болячек. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

11 злоумышленников работали в Кирове с июня 2017 по июнь 2018 года. Схема была простой: мошенники обзванивали людей, представляясь сотрудниками городских медцентров, и приглашали на бесплатную диагностику организма. В процессе у пришедших на прием внезапно выявлялись некие заболевания, в том числе онкологические. Мошенники предлагали лечение, однако стоило оно весьма недешево, и побуждали «пациентов» взять кредит на его оплату. Жертвами мошенников стали 175 кировчан. В общей сумме «врачам» удалось вытянуть из своих жертв почти 14 миллионов рублей.

Лавочку преступников накрыли сотрудники шестого отдела управления уголовного розыска областного УМВД. На членов ОПГ завели уголовные дела по двум статьям: участие в в преступном сообществе и мошенничество. В ходе расследования обвиняемые погасили часть причиненного ущерба, кроме того, их имущество арестовали, чтобы покрыть долги обманутых кировчан.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы отправлены в суд вместе с обвинительным заключением. Вскоре члены ОПГ предстанут перед судом. Уголовное преследование организаторов продолжается.