В Кирове закрыли очередное подпольное казино

Практически месяц игровые терминалы «трудились» на благо злоумышленника. Фото: kirov.sledcom.ru

Жителя областного центра подозревают в организации подпольного казино на улице Кольцова, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

- В отношении жителя Кирова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, - уточнили в ведомстве.

По версии следствия, 33-летний кировчанин в июне текущего года открыл в помещении на улице Кольцова подпольно казино. Практически месяц игровые терминалы «трудились» на благо злоумышленника. Однако недавно заведение «накрыли» сотрудники правоохранительных органов. Оборот, который прошел через игорный бизнес, не сообщается.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.