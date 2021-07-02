Статистика по COVID-19 в Кировской области: в отделении реанимации находятся 157 пациентов

В Кировской области число «тяжелых» пациентов с коронавирусом вновь увеличилось Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 2 июля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 113 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 296 человек.

На стационарном лечении находятся 4055 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 157 пациентам, 19 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 392.

В амбулаторных условиях проходит лечение 5729 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4981 исследование на COVID-19.