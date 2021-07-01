В Нововятском районе обработку от клещей отложили из-за дождей

Для обработки используют специальную аэрозольную смесь. Фото: admkirov.ru

В Нововятском районе Кирова должны были приступить ко второму этапу обработки территории от клещей. Начало работ планировалось на 1 июля. Однако из-за дождей сделать это пока не получилось. Об этом сообщили в горадминистрации.

По словам представителей Нововятского терруправления, как только установится сухая погода будет проведена обработка 42 участков общей площадью 150 тыс. квадратных метров.

В первую очередь санитарные работы выполнят на крупных общественных территориях, таких как набережная и парк Нововятского лесоперерабатывающего комбината.

Для обработки используют специальную аэрозольную смесь. При прямом попадании препарата на клеща, он погибает в течение часа. После чего люди и их четвероногие питомцы могут гулять без всякого опасения за свое здоровье.

Отметим, что Ленинский, Октябрьский и Первомайский районы уже провели весь цикл обработки территорий от клещей. В Нововятске ее планируют завершить до конца июля.

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