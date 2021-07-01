20-летний кировчанин подбил двух подростков к употреблению наркотиков

Молодого человека задержали, ведется расследование уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове задержали 20-летнего молодого человека. Его подозревают в склонении к употреблению наркотиков. Об этом сообщил областной Следственный комитет.

Инцидент произошел в апреле 2021 года. «Жертвами» парня стали двое 17-летних подростков. При этом молодой человек прекрасно осознавал, что он делает, и что ребята могут «подсесть». В итоге на подозреваемого завели уголовное дело по соответствующей статье.

Сейчас следователи устанавливают все причины и обстоятельства. За склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.