Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июля 2021 18:09

20-летний кировчанин подбил двух подростков к употреблению наркотиков

Теперь молодому человеку грозит от 10 до 15 лет лишения свободы
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Молодого человека задержали, ведется расследование уголовного дела.

Молодого человека задержали, ведется расследование уголовного дела.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове задержали 20-летнего молодого человека. Его подозревают в склонении к употреблению наркотиков. Об этом сообщил областной Следственный комитет.

Инцидент произошел в апреле 2021 года. «Жертвами» парня стали двое 17-летних подростков. При этом молодой человек прекрасно осознавал, что он делает, и что ребята могут «подсесть». В итоге на подозреваемого завели уголовное дело по соответствующей статье.

Сейчас следователи устанавливают все причины и обстоятельства. За склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.