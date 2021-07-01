В Кирово-Чепецке мужчина попытался украсть три литра виски

Общая стоимость алкоголя, который пытался украсть чепчанин, превысила сумму в восемь тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирово-Чепецке мужчина попытался украсть из магазина алкоголь. Однако сделать это незаметно не смог, попавшись на глаза кассиру. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сигнал поступил на пульт охраны на днях около восьми часов вечера. Тревожную кнопку нажали продавцы магазина по улице Ленина. На вызов тут же прибыл экипаж росгвардейцев. В торговом зале их дожидались работники точки и мужчина - виновник «торжества».

Как рассказали правоохранителям, воришка не поскупился и попытался вынести из магазина аж три литра виски. Общая стоимость так и не похищенного превышала сумму в восемь тысяч рублей. В итоге бутылки вернулись на полки торговой точки, а 32-летнего чепчанина передали полиции для дальнейшего разбирательства.