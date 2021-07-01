Кировский Биохимзавод приостанавливает свою работу на месяц

В течение месяца специалисты обследуют газоочистительные установки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 1 июля Кировский Биохимзавод закрывается на техническое и ремонтное обслуживание, которое проводится ежегодно в летний период. Плановые работы продлятся месяц, сообщили в группе предприятия.
В течение месяца специалисты обследуют газоочистительные установки, а в случае необходимости будет проведена их очистка для снижения количества выбросов в атмосферу. Кроме того, планируется провести опрессовку теплообменников.
Напомним, что жители областного центра регулярно жалуются на неприятный запах в Юго-Западном районе. Многие считают, что во всем виноват БХЗ, но фактического подтверждения данной версии нет.