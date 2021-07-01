В Санчурском районе незаконно вырубали лес

Ущерб от действий «черных лесорубов» оценивается в 150 тысяч рублей. Фото: Людмила Баркова

В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса на территории Санчурского района, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Известно, что факт незаконной рубки леса удалось выявить сотрудникам надзорного ведомства в ходе проверочных мероприятий на территории Матвинурского участкового лесничества. Ущерб от действий «черных лесорубов» оценивается в 150 тысяч рублей.

В настоящее по материалам прокуратуры сотрудниками УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ – «незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Расследование находится на контроле надзорного ведомства.