С карт кировчан спишут оплату за проезд в общественном транспорте 9 мая

Деньги за проезд 9 мая спишут 1 июля. Фото: Елизавета Захарова

1 июля с карт кировчан неожиданно начали списывать оплату за проезд, даже если те никуда еще не ездили. Как выяснилось, средства забрали за поездки, совершенные в День Победы. Подробности объяснили в пресс-службе горадминистрации.

По словам мэрии, 9 мая в программном обеспечении, которое использует сервис «Электронный проездной» произошел сбой. В итоге оплата не прошла по примерно восьми тысячам операций. Деньги, по утверждению мэрии, с карт не списывались из-за этого сбоя. Судя по всему, ошибка вскрылась только сейчас. Средства за поездки, совершенные 9 мая, спишут сегодня, 1 июля 2021 года.

Кировчанам напоминают, что историю платежей можно посмотреть на сайте «Электронного проездного» по этой ссылке. С дополнительными вопросами жители города могут обратиться в претензионный центр по телефону: 8 (8332) 485-999.