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Происшествия1 июля 2021 14:50

Директор Кирово-Чепецкого предприятия девять месяцев не платил зарплату своим сотрудникам

Общая сумма задолженности составила около 5 млн рублей
Алексей РомановАлексей Романов
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В настоящее время долг по зарплате частично погашен

В настоящее время долг по зарплате частично погашен

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирово-Чепецке продолжается расследование уголовного дела в отношении директора организации ООО «Полиспен». Руководитель предприятия девять месяцев не платил своим 95 работникам зарплату. Об этом сообщили в следственном комитете по Кировской области.

Сотрудники ведомства установили, что общая сумма задолженности работодателя перед сотрудниками составила порядка 5 млн рублей. На директора ООО «Полиспен» завели уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

В настоящее время долг по зарплате частично погашен. На имущество руководителя наложен арест, в частности на земельный участок в Краснодарском крае. Расследование продолжается.