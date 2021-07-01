Из-за бездействия регионального Минтранса жителям Малмыжского района приходится платить за частный мост

Прокуратура требует от регионального Минтранса сделать проезд беспрепятственным и бесплатным. Фото: genproc.gov.ru

Прокуратура Малмыжского района в судебном порядке потребовала от Министерства транспорта Кировской области наладить автомобильное сообщение через реку Вятку на участке региональной трассы «Казань - Кировская область - Пермь». Проблема в том, что вблизи села Гоньба отсутствует переправный мост. Об этом сообщили в ведомстве.

Сотрудники надзорного органа установили, что альтернативного пути объезда данного участка не существует. Автомобилистам приходится платить частному лицу, который за свой счет построил переправу.

В связи с этим прокурор направил в суд иск с требованием признать бездействие регионального Минтранса незаконным и обязать министерство обеспечить беспрепятственный и бесплатный проезд для всех желающих.