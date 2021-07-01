Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2021 14:44

Из-за бездействия регионального Минтранса жителям Малмыжского района приходится платить за частный мост

Другого объезда данного участка дороги просто нет
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прокуратура требует от регионального Минтранса сделать проезд беспрепятственным и бесплатным. Фото: genproc.gov.ru

Прокуратура требует от регионального Минтранса сделать проезд беспрепятственным и бесплатным. Фото: genproc.gov.ru

Прокуратура Малмыжского района в судебном порядке потребовала от Министерства транспорта Кировской области наладить автомобильное сообщение через реку Вятку на участке региональной трассы «Казань - Кировская область - Пермь». Проблема в том, что вблизи села Гоньба отсутствует переправный мост. Об этом сообщили в ведомстве.

Сотрудники надзорного органа установили, что альтернативного пути объезда данного участка не существует. Автомобилистам приходится платить частному лицу, который за свой счет построил переправу.

В связи с этим прокурор направил в суд иск с требованием признать бездействие регионального Минтранса незаконным и обязать министерство обеспечить беспрепятственный и бесплатный проезд для всех желающих.