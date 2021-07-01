На трассе в Кирово-Чепецком районе насмерть сбили велосипедиста

Водитель иномарки не заметил велосипедиста, совершая перестроение. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 30 июня, в Кирово-Чепецком районе водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении. Авария произошла в 12 часов 40 минут на 15 км трассы Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - Демаки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным 37-летний водитель автомобиля «Вольво» начал перестраиваться, не заметив 67-летнего велосипедиста. В результате неправильной оценки безопасности маневра владелец иномарки наехал на пожилого мужчину. От полученных травм тот скончался.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 7 ДТП, в которых 1 человек погиб и 7 получили травмы.