«АТП» пытается взыскать с «Электронного проездного» свыше миллиона рублей

Сумма исковых требований составляет 1 миллион 369 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Во вторник, 29 июня, в Арбитражный суд Кировской области поступило исковое заявление от АО «Автотранспортное предприятие» к ООО «Электронный проездной». Спор касается экономических отношений, возникших в ходе хозяйственной деятельности компаний.

По данным сервиса «Электронное правосудие», сумма требований составляет 1 миллион 369 тысяч рублей. Подробности иска не сообщаются.

Напомним, что «Электронный проездной» занимается реализацией транспортных карт, которые используются для безналичной оплаты в общественном транспорте города. Учредителем фирмы является муниципальное бюджетное учреждение «ЦДС ГПТ».