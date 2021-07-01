В Кирове на улице Советской сбили 13-летнюю девочку

Авария произошла на улице ул. Советской у дома № 68. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове под колесами иномарки пострадала 13-летняя девочка. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В среду вечером, 30 июня, около дома №68 на улице Советской произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 29-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai сбила 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по переходному переходу.

- В результате происшествия девочка получила травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация не потребовалась.

За минувшие сутки на территории Кировской области произошло семь ДТП, в которых один человек погиб и семь получили травмы.