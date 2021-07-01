Благоустройство сквера Трудовой Славы в Кирове завершено на 65%

Руководители города и области проверили, как продвигается благоустройство сквера. Фото: admkirov.ru/

В Кирове продолжается благоустройство сквера Трудовой Славы. Работы в нем завершатся уже через месяц. Губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава города Елена Ковалева и глава администрации Дмитрий Осипов проконтролировали, как ведутся работы.

По словам Елены Ковалевой, сейчас подрядчик выполнил 65% от всего объема работ. На данный момент обустроены дорожки из брусчатки и лестничные марши. В сквере установили стелу с памятными знаками предприятиям, награжденным за труд в годы Великой Отечественной войны. В сквере также оформят входную группу, рядом с которой обустроят площадку, где смогут располагаться тематические выставки. Глава региона предложил разместить фотографии семейных династий, посвятивших свою жизнь рабочим специальностям.

Кроме того, в сквере появятся фонтан и стела с изображением герба Кирова и текстом Указа Президента РФ о присвоении областному центру почетного звания «Город трудовой доблести».

Напомним, сквер Трудовой Славы выбрали для первоочередного благоустройства в 2020 году.