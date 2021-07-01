Из-за реконструкции теплосетей в Кирове перекроют движение по двум улицам

Работы на сетях начнутся с 1 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители областного центра могут столкнуться с трудностями при движении по городу. Привычный маршрут кировчанам придется изменить на два месяца из-за реконструкции тепловых сетей, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Движение собираются ограничить с 1 июля до 31 августа:

- по ул. Некрасова от Сурикова до Пугачева;

- по ул. Свободы от Красноармейской до Азина.

Администрация города просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.