Из-за реконструкции теплосетей в Кирове перекроют движение по двум улицам

Работы на сетях начнутся с 1 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жители областного центра могут столкнуться с трудностями при движении по городу. Привычный маршрут кировчанам придется изменить на два месяца из-за реконструкции тепловых сетей, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Движение собираются ограничить с 1 июля до 31 августа:
- по ул. Некрасова от Сурикова до Пугачева;
- по ул. Свободы от Красноармейской до Азина.
Администрация города просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.