Зоозащитникам из «Дари Добро» предоставили помещение в Радужном

Организация планирует оборудовать стационар для содержания собак и вольеры для животных. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В среду, 30 июня, депутаты кировской Гордумы одобрили передачу в безвозмездное пользование региональной организации защиты животных «Дари Добро» муниципального здания с земельным участком. Нежилое помещение расположено в микрорайоне Радужный по улице Производственной, 2.

Организация планирует оборудовать в здании ветеринарный пункт, стационар для содержания собак и вольеры для животных. Кроме того, на земельном участке будет организована площадка для выгула собак.

Нежилое помещение расположено в микрорайоне Радужный по улице Производственной, 2. Фото: vk.com/kirovoficial

- Разумеется, на фотографиях видно, что здание требует капитального ремонта, – подчеркнула представитель организации. - На данный момент оно естественно не соответствует требования, но мы приложим все усилия, чтобы привести здание в порядок.

Помимо этого, депутаты также дали согласие на передачу в безвозмездное пользование городской больнице № 5 помещения в мкр Озерки. Там планируют разместить филиал взрослой поликлиники.