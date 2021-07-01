Кировчан просят помочь в поиска жительницы пгт. Уни, которая пропала четыре дня назад

Женщину ищут с прошлых выходных. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области продолжаются поиски 63-летней жительницы пгт. Уни. В последний раз Нину Пушкареву (Кокорину) видели в воскресенье, 27 июня около 19.00. С того дня о ее местоположении ничего не известно.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Рост Нины Евгеньевны 165 см. Она имеет худощавое телосложение, короткие, русые с сединой волосы и зеленые глаза. Была одета в светло-зеленую ветровку, серые штаны с белыми лампасами по бокам и синие резиновые сапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просьба сообщить об этом по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.