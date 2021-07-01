Стало известно, в каких районах Кировской области самые плохие дороги

Самыми проблемными по-прежнему остаются муниципальные дороги. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

В Кировстате рассказали о том, как изменилась дорожная сеть области за 2020 год. Протяженность автодорог в регионе составляет 24915 км: дороги местного значения - 85%, регионального - 10,3%, федеральные - 3,2%.

Самыми проблемными по-прежнему остаются муниципальные дороги. Эксперты отмечают, что на конец 2020 года не соответствовало нормативным требованиям 79,3%, хотя положительная динамика по сокращению данного показателя наблюдается уже в течение пяти лет. За этот период удалось отремонтировать 317 км.

Кроме того, в регионе есть наиболее проблемные районы, где доля автодорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, превысила 90%:

- Омутинский район - 97,5%;

- Мурашинский район - 96,4%;

- Даровской район - 91,5%;

- Зуевский район - 90,6%;

- Афанасьевский район - 90,5%;

- Богородский городской округ - 95,7%.

В сравнительно хорошем состоянии находятся дороги в Кирове, Кирово-Чепецке, Вятских Полянах и Слободском.

Напомним, что к концу дорожного сезона 2020 года в области удалось отремонтировать 340 километров дорог. Это один из самых высоких показателей за последние шесть лет.