Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявили 111 новых случаев заражения

За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4668 исследований на COVID-19. Фото: Алиса ТИТКО

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 1 июля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 111 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 465 человек.

На стационарном лечении находятся 4045 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 150 пациентам, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 391.

В амбулаторных условиях проходит лечение 5641 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4668 исследований на COVID-19.