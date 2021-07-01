Статистика по COVID-19 в Кировской области: в регионе выявили 111 новых случаев заражения

За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4668 исследований на COVID-19.
Фото: Алиса ТИТКО
Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 1 июля.
За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 111 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 465 человек.
На стационарном лечении находятся 4045 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 150 пациентам, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 391.
В амбулаторных условиях проходит лечение 5641 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4668 исследований на COVID-19.