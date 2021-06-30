Кировчанке, которая сбила на машине судебных приставов, вынесли приговор

В итоге машины кировчанка все-таки лишилась. Фото: пресс-служба УФССП по Кировской области

В Кирове вынесли приговор местной жительнице, сбившей судебных приставов на машине. Женщина отделалась «условкой». Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Инцидент произошел в октябре минувшего года. У одного из должников должны были изъять автомобиль, «Мерседес-Бенц», и пустить с молотка. Стоит заметить, что его бывшая жена инициировала процедуру банкротства и, чтобы избежать расставания с ласточкой, фиктивно продала ее должнику. А по факту продолжала ездить на иномарке. Конкурсный управляющий обратился в суд для признания сделки недействительной.

И в один из октябрьских дней за автомобилем таки пришли. Дамочка расставаться с дорогой машиной никак не хотела. Будучи как раз за рулем ласточки, женщина нажала на педаль газа и сбила приставов, явившихся за «мерсом». Однако машины она все-таки лишилась, а взамен приобрела судимость.

На днях кировчанке озвучили приговор. Женщина легко отделалась, получив полтора года условно плюс испытательный срок в два года.