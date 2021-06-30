В Верхнекамском районе судебный пристав стал опекуном детей из неблагополучной семьи

До суда над нерадивой матерью дети останутся под опекой пристава. Фото: пресс-служба УФССП по Кировской области

В Кировской области судебный пристав забрал из неблагополучной семьи троих детей. Теперь они будут находиться под его опекой. Об этом рассказали в пресс-службе областного УФССП.

История развернулась в Верхнекамском районе. В начале июня суд постановил изъять из семьи трех ребятишек восьми, десяти и двенадцати лет. Причиной стали ненадлежащий уход и воспитание, а также неуплата алиментов. В тот же день приставы забрали детей вместе с сотрудниками полиции и медиками и поместили в больницу. А деть их некуда...

В итоге младший судебный пристав Алексей Цылев оформил опеку над ними на себя - по зову сердца. Спустя неделю он получил постановление, и ребят передали ему уже на следующий день. Что касается матери - через полгода суд займется вопросом о лишении ее родительских прав. До тех же пор дети будут находиться под опекой и защитой пристава.