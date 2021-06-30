Режим чрезвычайной ситуации был необходим для помощи жильцам сгоревшего дома на Октябрьском проспекте. Фото: 43.mchs.gov.ru

В Кирове отменили режим ЧС, введенный для помощи жильцам сгоревшего на Октябрьском проспекте дома. Соответствующее постановление появилось на сайте горадминистрации, датированное 29 июня. Режим чрезвычайной ситуации в городе отменился с 10 утра того же дня.

Напоминаем, в начале июня в доме №103 по Октябрьскому проспекту вспыхнул пожар. Двое человек пострадали, еще 20 остались без крыши над головой. Их поселили в гостинице и запланировали выделить жилье из маневренного фонда. Однако для того, чтобы до этого времени они смогли жить в отеле, пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Дом после пожара признали непригодным для жилья. Аварийным его сочли еще в 2016 году, а в 2023 году планировалось его расселить. Сейчас администрация выпустила постановление о сносе дома, причем сделать это должны собственники помещений.