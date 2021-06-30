В Кирово-Чепецке пьяный мужчина насмерть забил мать телевизором

Мужчину задержали, решается вопрос о его аресте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирово-Чепецке задержали 29-летнего молодого человека. Его подозревают в убийстве собственной матери. Подробности сообщили в областном Следкоме.

Как сообщает ведомство, трагедия произошла утром 29 июня, около семи часов, в квартире на улице Луначарского. Мужчина выпивал там вместе со своей 64-летней матерью. Как это (к сожалению) часто бывает после алкоголя, между ними завязалась ссора. Молодой человек накинулся на родительницу с кулаками, а после и различными предметами - в том числе телевизором. В итоге от полученных травм несчастная женщина скончалась на месте.

Ее сына задержали, решается вопрос о его заключении под стражу. За убийство мужчине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.