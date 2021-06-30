Из-за перебоев с водой жителям Лузы пересчитали плату за эту услугу

Отключение воды произошло 20 февраля из-за аварии на теплосетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 100 жителям Лузы, проживающим по улицам Набережной, Карла Либкнехта, Кирова, Добролюбова пересчитали плату за водоснабжение. В настоящее время вода появилась практический во всех домах. Об этом сообщили активисты ОНФ.

За помощью к волонтерам общественного народного фронта жильцы обратились после того, как местные власти не организовали подвоз питьевой воды. Людям приходилось добывать ее самостоятельно, растапливая снег и собирая капли с крыш.

Активисты направили в администрацию района обращение с требованием организовать подвоз питьевой воды. После чего власти выполнили свою прямую обязанность, а также заверили, что работы по ликвидации аварии на теплосетях начнутся сразу после схода снега. Однако в срок этого сделано не было и общественники обратились в прокуратуру.

В настоящее время вода в домах появилась. Проблемными остаются лишь три объекта, к которым подведены временные водопроводы.

Напомним, что авария на теплосетях произошла 20 февраля этого года из-за промерзания трубопровода. В результате чего жильцы многих домов остались без водоснабжения.