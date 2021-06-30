С начала июня в Кировской области развернули более 3000 новых коек для больных коронавирусом

На сегодняшний день в инфекционных стационарах от коронавируса лечатся около четырех тысяч кировчан. Фото: vk.com/medkirovru

В Кировской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. В связи с этим приходится перепрофилировать многие медучреждения, открывая на их базе инфекционные стационары. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

С начала июня в нашей области развернуто уже более 3000 коек для больных новой коронавирусной инфекцией. Во вторник, 29 июня, инфекционные госпитали начали свою работу в Кирово-Чепецком районе и в городе Советске.

На прошедшем заседании регионального оперштаба представители бизнеса-сообществ обсудили, как снизить нагрузку на систему здравоохранения и избежать введения ограничений. На встрече большое внимание уделялось расширению прививочной кампании на предприятиях и соблюдение санитарных норм.

Отметим, что на сегодняшний день на стационарном лечении находятся около четырех тысяч человек, а число амбулаторно-больных СOVID-19 превысило пять тысяч.