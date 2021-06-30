Лесопользователи Кировской области нанесли ущерб природе более чем на 14 млн рублей

Большинство нарушений связано с не выполнением лесовосстановительных работ и несвоевременным вывозом отходов. Фото: Людмила Баркова

За первые шесть месяцев текущего года сотрудники прокуратуры выявили 10 нелегальных пунктов приема и переработки древесины в нескольких районах области. Сумма ущерба лесному фонду составила более 14 млн рублей. Об этом сообщили в ведомстве.

Главными нарушениями стали невыполнение лесоперерабатывающими предприятиями восстановительных работ, несвоевременный вывоз отходов деревообработки, а также рубка деревьев в местах, которые не входили в зону аренды.

Кроме того, представления были внесены и органам власти: министерству лесного хозяйства Кировской области за отсутствие необходимого оборудования и спецтехники у КОГСАУ «Авиалесоохрана». А также органам местного самоуправления Богородского, Подосиновского, Белохолуницкого, Омутнинского и Сунского районов.

Уголовное дело по статье «Халатность» было заведено на чиновника Советского района. В результате его бездействия на территории населенного пункта произошел крупный пожар. Сумма нанесенного лесному фонду ущерба составила более 6 млн рублей.

Представители надзорного органа и дальше продолжат проверять лесопользователей и арендаторов Кировской области.