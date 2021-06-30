В Шабалинском районе водитель «самоходки» не справился с управлением и перевернулся

Пожилой мужчина не смог справиться с самоходным ТС и опрокинулся. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 29 июня, в Шабалинском районе погиб водитель самоходного транспортного средства. Авария произошла в селе Черновское в 18 часов 20 минут у дома № 23. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным 75-летний водитель «самоходки» не справился с управлением и перевернулся. От полученных травм пожилой мужчина скончался.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 получили травмы.