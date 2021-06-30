В Кировской области за 29 июня утонули 39-летний мужчина и 14-летний мальчик

Два кировчанина утонули в один день, 29 июня. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Кировской области за минувшие сутки утонули два человека. Один из них - ребенок. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Первая трагедия на воде произошла 29 июня около 12 часов на реке Чепца, в шести километрах от Зуевки. При купании утонул 39-летний мужчина, его тело удалось извлечь.

Вторым погибшим стал 14-летний подросток. Мальчик купался с друзьями в Вятке у Нового моста. Сообщение о том, что он утонул, поступило в полицию около 15 часов 29 июня. Найти тело удалось только на следующий день. Его сумели извлечь из воды.

Полиция вновь призывает кировчан соблюдать меры безопасности при купании и ни в коем случае не оставлять детей на водоемах без присмотра.