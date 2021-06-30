Статистика по COVID-19 в Кировской области: число амбулаторных пациентов превысило 5 тысяч человек

В Кировской области уже на протяжении трех недель госпитализируют свыше 100 человек в сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 30 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 112 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 610 человек.

На стационарном лечении находятся 3980 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 152 пациентам, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 390.

В амбулаторных условиях проходит лечение 5248 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 5075 исследований на COVID-19.