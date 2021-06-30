В Фаленском районе девушка ложно обвинила знакомого в попытке изнасилования

За ложный донос о попытке изнасилования на девушку завели уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Фаленском районе на девушку завели уголовное дело за ложный донос. Об этом рассказали в областном Следственном комитете.

27 июня местная жительница, 19-летняя девушка, пришла в полицию с заявлением о попытке изнасилования. По ее словам, надругаться над ней хотел ее знакомый, 28-летний молодой человек. Зная об ответственности за ложное обвинение, она все равно настрочила донос.

Полиция провела проверку и не нашла никаких подтверждений написанному. Теперь на нее заведено уголовное дело - за обвинение в совершении тяжкого преступления. По действующему законодательству ей грозит штраф (100-300 тысяч рублей), принудительные работы либо лишение свободы на срок до трех лет.