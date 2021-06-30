Темпы вакцинации на предприятиях Кировской области за неделю выросли в три раза

Очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом провел губернатор Кировской области: kirovreg.ru

В Кирове прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. На мероприятии обсуждались вопросы ускорения вакцинации на предприятиях области и соблюдение сотрудниками и руководством рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Представители бизнес-сообществ рассказали, что благодаря информационной активности, только за прошедшую неделю темпы вакцинации на предприятиях выросли в три раза. Многие руководители компаний сделали прививку и их примеру последовали остальные сотрудники.

Кроме того, на заседании обсудили вопрос соблюдения всеми предприятиями региона рекомендаций Роспотребнадзора. Так, министерство промышленности, предпринимательства и торговли совместно с Вятской торгово-промышленной палатой готовит декларацию, которую подпишут организации, готовые неукоснительно выполнять все мероприятия, направленные на предупреждение распространения опасного заболевания.