В Кировской области полицейский спас водителя, зажатого кузовом грузовика

Водителя придавило кузовом машины. Фото: пфоут.мвд.рф

В Кировской области полицейский спас водителя грузовика. Теперь правоохранителя ждет поощрение. Информацию об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по ПФО.

ЧП произошло вблизи Котельнича. Евгений Северюхин, сотрудник следственного отделения ЛО МВД на транспорте, направлялся по трассе Котельнич - Киров. На обочине вблизи города он увидел большегруз, под задним колесом которого находился мужчина - его придавило кузовом машины.

Полицейский тут же остановился и направился на помощь пострадавшему. Как оказалось, водитель грузовика ремонтировал тормозные колодки заднего колеса, но домкрат провалился, и мужчину зажало. Евгений помог поднять машину, вызвал «скорую» и оказал первую неотложную помощь пострадавшему.

Водителя из Ростова-на-Дону доставили в одну из больниц Котельнича. Он получил серьезные травмы, но остался жив благодаря полицейскому. Теперь решается вопрос о поощрении Евгения Северюхина.