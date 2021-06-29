В Кирове временно ограничат движение на нескольких улицах города

Причина ограничения движения - ремонтные и строительные работы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Причина - ремонтные и строительные работы. Об этом сообщили в горадминистрации.

С 29 июня по 2 июля движение ограничат на участке у дома №66 по улице Воровского из-за прокладки газопровода. С 1 июля по 8 августа такие же меры примут на отрезке у дома №67а по улице Казанской и переулку Пионерскому.

С 29 июня до 14 июля перекроют проезд для автомобилей на перекрестке улиц Сутыриной и Подгорной. Причина - строительство теплосети.

Кировчан просят отнестись к этому с пониманием и учитывать информацию при построении маршрута.

Напомним, недавно мы писали, что две улицы в Кирове перекроют до осени. Подробнее - здесь.