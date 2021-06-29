Кировские врачи прооперировали мальчика с сросшимися пальцами

В Кирове прооперировали мальчика с тяжелым генетическим заболеванием. Фото: vk.com/medkirovru

В январе 2021 года в кировском травматологическом центре появился сложный пациент — шестилетний Никита с синдромом Апера. Проявилось заболевание в сросшихся пальцах руки.

После рентгена кистей и стоп семье порекомендовали сделать операцию. Ее провели в феврале. Мальчику разделили два пальца левой руки и сформировали комфортное расстояние между ними.

Далее ребенок ушел на амбулаторное лечение до лета. Повторная операция прошла 7 июня. Подобную работу хирурги провели с третьим и четвертым пальцем, также сделав еще один межпальцевый промежуток.

На восстановление после операции у Никиты уйдет четыре месяца. При этом мальчика еще ожидает трудная работа над развитием вылеченной кисти.