В Кирово-Чепецке частично восстановлена подача холодной воды

Водоснабжение оставшихся домов будет восстановлено ориентировочно к 20.00. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке, где сегодня утром произошла авария на водозаборе, частично восстановили холодное водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В настоящее время водоснабжение в город восстановлено, кроме микрорайона Черемушки. Система заполняется водой, - уточнили в мэрии.

Известно, что на заполнение системы понадобится два-три часа. Кроме того, в настоящее время на месте аварии работают специалисты МУП «Водоканал». Бригада ремонтирует одну из веток водовода - прорыв произошел на чугунной (стальные целые - прим. Ред.). Именно она снабжает микрорайон Черемушки водой. Для жителей организован подвоз:

- ул. Мира ТЦ «Союз»;

- Дом-интернат на ул. Ленина, 26.

В администрации города сообщают, что водоснабжение оставшихся домов будет восстановлено ориентировочно к 20.00, 29 июня.

Отметим, что это уже четвертый подобный случай в текущем году. По данным технического обследования, процент износа сетей в городе составляет 87%.