В Фаленском районе осудят учительницу, избивавшую учеников

Женщина систематически била трех своих учеников. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кировской области учительница истязала двух учеников. Вскоре ей предстоит ответить за это перед судом. Об этом сообщили в областном Следственном комитете.

Инцидент произошел в одной из школ Фаленского района. Преподавательница, по версии следствия, систематически била трех своих учеников - двух мальчиков и девочку. Все трое - подростки 12-13 лет. По информации ведомства, это продолжалось с ноября 2020 по март 2021 года. Неизвестно, кто вмешался и пресек эти издевательства - родители, ученики или другие преподаватели. Однако факт истязаний вскрылся.

На женщину завели уголовное дело за истязание двух и более несовершеннолетних. Следователи провели комплекс следственных действий и экспертиз. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд вместе с обвинительным заключением. Преподавательнице грозит от трех до семи лет лишения свободы.