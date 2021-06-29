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Происшествия29 июня 2021 15:31

В Фаленском районе осудят учительницу, избивавшую учеников

Женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы
Ангелина Табрисова
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Женщина систематически била трех своих учеников.

Женщина систематически била трех своих учеников.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кировской области учительница истязала двух учеников. Вскоре ей предстоит ответить за это перед судом. Об этом сообщили в областном Следственном комитете.

Инцидент произошел в одной из школ Фаленского района. Преподавательница, по версии следствия, систематически била трех своих учеников - двух мальчиков и девочку. Все трое - подростки 12-13 лет. По информации ведомства, это продолжалось с ноября 2020 по март 2021 года. Неизвестно, кто вмешался и пресек эти издевательства - родители, ученики или другие преподаватели. Однако факт истязаний вскрылся.

На женщину завели уголовное дело за истязание двух и более несовершеннолетних. Следователи провели комплекс следственных действий и экспертиз. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд вместе с обвинительным заключением. Преподавательнице грозит от трех до семи лет лишения свободы.