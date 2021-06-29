Железнодорожный переезд в Коминтерне временно закроют

Пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Коминтерна могут столкнутся с трудностями при пересечении железнодорожного переезда. Движение транспорта по нему собираются временно ограничить. Причина - ремонт железнодорожных путей, собщили в пресс-службе ГЖД.

- Движение автотранспорта по железнодорожному переезду будет ограничено с 14.00 30 июня до 6.00 1 июля, - уточнили в ГЖД.

Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Добавим, что пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме.