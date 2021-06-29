Кирово-Чепецк остался без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводящем сооружении. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

Глава администрации города Кирово-Чепецка Владислав Мохов раскрыл подробности аварии на водозаборе, которая произошла во вторник, 29 июня.

- На данный момент специалисты нашли прорыв, - сообщил Владислав Геннадьевич. - Это стальная труба на территории водовода. Сейчас на объекте ведутся аварийные работы. Сколько они продлятся неизвестно. В 13.00 будет создан оперативный штаб, на который будут приглашены все заинтересованные лица. Надеюсь, что аварию устраним в кротчайший срок.

Смотреть видеосюжет Появились подробности аварии на водозаборе в Кирово-Чепецке

Напомним, что Кирово-Чепецк остался без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводящем сооружении, произошедшей во вторник 29 июня. По данным портала «Сhepetsk.ru», инцидент мог произойти из-за грозы, которая прогремела над город утром.

Отметим, что это уже четвертый подобный случай в текущем году. По данным технического обследования, процент износа сетей в городе составляет 87%.