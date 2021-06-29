Пропавшего кировчанина нашли мертвым в реке

Поиски мужчины начались еще 24 июня. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В пятницу, 25 июня, водолазы обнаружили тело 36-летнего кировчанина, который числился без вести пропавшим. Предположительно, мужчина утонул при купании в Вятке. Об инциденте сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

- 25 июня тело мужчины без признаков криминальной смерти было обнаружено в реке у Нового моста и извлечено, - уточнили в пресс-службе ведомства. - В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Известно, что поиски мужчины начались еще 24 июня. Тогда в отдел полиции обратилась кировчанка. Она рассказала, что ее супруг ушел из дома утром 23 июня и с этого времени перестал выходить на связь. В ходе поисковых мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили на берегу залива Вятки вещи мужчины - пакет с одеждой, телефоном и ключами. Было сделано предположение, что он утонул.