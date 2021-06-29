Кирово-Чепецк остался без холодной воды из-за аварии на сетях

Процент износа сетей в городе составляет 87%. Фото: Фото: vk.com/public163812926

Кирово-Чепецк остался без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводящем сооружении, произошедшей во вторник, 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Точной информации о возобновлении водоснабжения на данный момент нет. В настоящее время специалисты ищут место прорыва, после обнаружения будут сделаны необходимые переключения и подача холодной воды возобновится.

Кроме того, управляющая организация «СемиГрад» сообщает, что в некоторых районах города также произошло отключение электричества. По данным портала «Сhepetsk.ru», авария могла произойти из-за грозы, которая прогремела над город утром.

Отметим, что это уже четвертый подобный случай в текущем году. По данным технического обследования, процент износа сетей в городе составляет 87%.